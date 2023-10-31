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Громкие звуки в центре Севастополя объяснили учениями флота

Губернатор Развожаев сообщил об учениях флота в Севастополе

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что громкие звуки, слышимые в центре Севастополя, связаны с тренировкой сил противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота.

Он отметил, что тренировка проводится в районе Северного мола, и добавил, что в самом городе все спокойно.

30 октября один человек пострадал в результате атаки на Севастополь. «Обломки (сбитой воздушной цели) упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет», — рассказал губернатор Севастополя.

До этого Михаил Развозжаев сообщил, что над Севастополем сбили две воздушные цели, а Минобороны РФ заявило о восьми уничтоженных ракетах Storm Shadow, летевших в Крым.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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