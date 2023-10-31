Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали

Командующего корпуса морской пехоты США Смита срочно доставили в больницу

close
100%
Mike Segar/Reuters

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Корпуса морской пехоты США, командующий корпусом генерал Эрик Смит был госпитализирован накануне. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении указывается, что вечером 29 октября генералу Эрику Смиту потребовалась срочная медицинская помощь, в связи с чем он был доставлен в больницу. Подробности причин госпитализации не раскрываются.

О состоянии здоровья генерала Смита обещают сообщить позднее.

Ранее в России генерал Министерства внутренних дел России Александр Травников сразу после аварии в Ленинградской области был доставлен в реанимацию Гатчинской больницы. Генерал-лейтенант разбился на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая горка в Ленинградской области. По предварительным данным, Травников не сумел справиться с управлением и столкнулся с препятствием.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него травму живота и разрыв почки.

В прошлом году начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов был госпитализирован после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий