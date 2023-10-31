Командующего корпусом морской пехоты США госпитализировали

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Корпуса морской пехоты США, командующий корпусом генерал Эрик Смит был госпитализирован накануне. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении указывается, что вечером 29 октября генералу Эрику Смиту потребовалась срочная медицинская помощь, в связи с чем он был доставлен в больницу. Подробности причин госпитализации не раскрываются.

О состоянии здоровья генерала Смита обещают сообщить позднее.

Ранее в России генерал Министерства внутренних дел России Александр Травников сразу после аварии в Ленинградской области был доставлен в реанимацию Гатчинской больницы. Генерал-лейтенант разбился на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая горка в Ленинградской области. По предварительным данным, Травников не сумел справиться с управлением и столкнулся с препятствием.

Пострадавшего экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него травму живота и разрыв почки.

В прошлом году начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов был госпитализирован после тушения пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза».

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.