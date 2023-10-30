Комбат ВСУ заявил о стратегическом проигрыше Украины

Комбат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук в интервью украинскому «Пятому каналу» заявил, что Украина стратегически проигрывает в конфликте с Российской Федерации в связи с неадекватным восприятием ситуации обществом.

Он отметил, что в начале боевых действий многие украинцы были готовы идти на фронт добровольцами, но затем ситуация изменилась, так как оказалось, что они недооценили потенциал российской армии.

«Люди были положены в теплую ванную, произошел слом видения реальности, а в России он не произошел», — сказал комбат.

По мнению Кухарчука, с каждым днем Россия становится сильнее. Он считает, что готовность российского общества намного выше, чем украинского.

«Когда они говорят про ядерную бомбу, войну всех на всех, мне почему-то кажется, что они к этим процессам готовы», — добавил он.

До этого журнал The Economist сообщал, что потери украинской армии значительно выросли и достигли тревожного уровня.

30 октября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что ежедневно в больницу может поступать до 150 раненых солдат ВСУ.

Ранее группа солдат ВСУ сдалась в плен в Запорожье.