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В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли более ста военных на Южно-Донецком направлении

В Министерстве обороны России в ежедневной сводке сообщили, что на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более ста военнослужащих.

«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 105-й и 118-й бригад территориальной обороны в районах Приютного в Запорожской области, Новомихайловки, Никольского и Угледара в Донецкой народной республике (ДНР)», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате этого украинская армия лишилась двух бронетранспортеров, двух пикапов и пушки «Гиацинт-Б».

Также в Минобороны России сообщили, что за сутки Вооруженные силы Украины на Донецком направлении потеряли 285 военных.

29 октября Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении более 40 беспилотников ВСУ за сутки. Как заявили в военном ведомстве, системы ПВО уничтожили 44 украинских БПЛА в районах населенных пунктов Нырково, Площанка, Троицкое, Золотаревка, Верхнеторецкое, Новофедоровка и Васильевка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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