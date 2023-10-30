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ВСУ потеряли до 220 военных на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 220 военнослужащих на Запорожском направлении

На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщили в Минобороны России.

Противник, по данным российского оборонного ведомства, потерял 220 военных. Также были уничтожены два танка, в том числе Leopard, две боевые бронемашины и три пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777, самоходная артиллерийская установка «Krab» и гаубица «Мста-Б».

30 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ за время контрнаступления, которое началось 4 июня, потеряли 90 тысяч бойцов и почти 600 танков.

За несколько дней до этого бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер сообщил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины на территории Донецкой области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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