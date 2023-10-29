Сменился командующий группировки войск «Днепр»

Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск «Днепр» вместо генерал-полковника Олега Макаревича. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

«В последнее время враг увеличивает боевую активность на этом участке южного фронта — в Херсонской области, переправляясь на наш берег Днепра и пытаясь создать там плацдармы для попыток наступления в направлении Крыма. Бои тут становятся все более ожесточенными», — отметили в информационном канале.

На данный момент Теплинскому 54 года. За время службы он успел принять участие в первой и второй чеченской войне. В июне 2022 года генерал-полковник был назначен командующим Воздушно-десантными войсками. В декабре 2022 года он был внесен в санкционные списки США, а в феврале 2023 года — Евросоюза.

До этого военные группировки «Днепр» сорвали попытку высадки ВСУ на Большом Потемкине.

Ранее главнокомандующим ВКС России вместо Суровикина стал Виктор Афзалов.