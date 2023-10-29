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В ЛНР сообщили об обстреле школы с детьми

Администрация Троицкого района ЛНР: снаряд ВСУ упал возле школы с детьми

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Shutterstock

Администрация Троицкого района Луганской народной республики сообщила об ударе ВСУ по школе, в которой находились 20 детей и их родители. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале муниципального образования.

Снаряд упал в 10 метрах от здания, от чего в земле возникла воронка глубиной три метра и шириной пять метров. Сообщается, что при ударе никто не пострадал, однако 37 дверей и окон в школе подлежат восстановлению. Ремонт здания взяла на контроль глава муниципалитета Лариса Васильева.

До этого ВСУ нанесли удар рядом со школой и детским садом в Херсонской области.

Глава регионального кабмина Андрей Алексеенко заявил, что никто из детей не пострадал. Как указал чиновник, ранения получила одна сотрудница детского сада, которая в момент атаки была на улице. Он выразил благодарность учителям и сотрудникам этих учреждений за то, что они «четко отреагировали» и провели эвакуацию детей.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

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