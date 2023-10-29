В Херсоне вновь произошли взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Общественное».

«В Херсоне произошли взрывы», — говорится в публикации.

Подробности случившегося не приводятся.

Утром в Херсоне также были зафиксированы взрывы.

До этого сообщалось, что в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждения объявлялись в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В ряде областей воздушную тревогу отменили. В Винницкой области сирены звучали около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога действовала около 40 минут, в Черновицкой области — более часа.

28 октября в Херсоне произошли взрывы. Они были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию России.