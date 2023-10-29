Полковник Макгрегор рассказал о сценарии для США на Украине

Полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США на Украине ожидает вьетнамский сценарий. Об этом он рассказал в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

По словам Макгрегора, американцы теряют интерес к Украине и больше интересуются внутренней политикой.

«Когда дела идут не так, как мы хотим, когда мы совершаем ошибки, мы просто улетаем и уплываем. На Украине все закончится, как во Вьетнаме, — мы просто уйдем», — пояснил Макгрегор.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выгоднее сидеть тихо, чтобы не привлекать внимание к «своему провалу». Шаффер считает, что у украинского лидера сейчас большие проблемы.

Бывший разведчик отметил, что президент США Джо Байден решил выделить 60% помощи Украине и 40% Израилю.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.