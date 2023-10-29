Пушков указал на опасный для США сигнал с Ближнего Востока

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что большинство стран Ближнего Востока не поддерживают США по вопросу палестино-израильского конфликта.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции «глобальному большинству», — пишет Пушков.

Сенатор также отмечает, что в западных СМИ, в частности, в газете The Guardian, открыто пишут о том, что Соединенные Штаты оказались в изоляции на фоне голосования по резолюции Генассамблеи ООН.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».