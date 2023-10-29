Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушков указал на опасный для США сигнал с Ближнего Востока

Пушков заявил, что большинство стран Ближнего Востока не поддерживают США

close
100%
Телеграм канал «RT на русском»

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что большинство стран Ближнего Востока не поддерживают США по вопросу палестино-израильского конфликта.

«На Генассамблее ООН за иорданскую резолюцию проголосовали Россия, Китай и даже Франция, Германия и Британия воздержались, а рядом с США и Израилем оказалось в 10 раз меньше стран — всего 12. А ведь это принципиальная резолюция по острейшему военному кризису, по которой США оказались в оппозиции «глобальному большинству», — пишет Пушков.

Сенатор также отмечает, что в западных СМИ, в частности, в газете The Guardian, открыто пишут о том, что Соединенные Штаты оказались в изоляции на фоне голосования по резолюции Генассамблеи ООН.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя положительно отреагировал на принятие Генассамблеей ООН ближневосточной резолюции с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий