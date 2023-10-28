Минэкономики Украины потребовало оружие взамен на продовольствие

В министерстве экономики Украины на организованной Киевом встречи на Мальте, посвященной урегулированию украинского кризиса, потребовали от союзников Украины больше оружия взамен на «продовольственную безопасность», сообщает ТАСС.

«По словам первого вице-премьера Украины — министра экономики, основные направления работы по достижению целей следующие: создание международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия из Черноморского бассейна. Это направление включает, в частности, обеспечение противоракетными и противодронными боеприпасами, необходимыми для защиты портовой и логистической инфраструктуры на Украине», — сообщили в украинском ведомстве.

Кроме того, Киев просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, а также страховку и сопровождение грузов. Также на Украине предлагают создать систему долгосрочных контрактов на поставки продовольствия в нуждающиеся страны.

До этого в Крыму заявили, что Запад вешает на Украину «пояс смертника».

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