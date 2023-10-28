Каждая попытка взятия российских позиций под Клещеевкой приносит ВСУ тяжелые потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца добровольческого корпуса с позывным «Тасман».

«Даже попытка взятия одной маленькой позиции не является для них никакой победой, а вызывает большие сложности. Назовете ли вы победой взятие одной позиции, если при этом вы потеряли 400 солдат?» — пояснил «Тасман».

Он добавил, что в некоторых случаях подразделения ВСУ специально запускают на определенные позиции для того, чтобы выманить их на открытое пространство и создать «мешок» — в таком случае, ради удержания небольшой территории украинская армия будет постоянно присылать подкрепления и терять солдат только для того, чтобы потом отойти.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.