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Армия Израиля зафиксировала три пуска ракет из Ливана

ЦАХАЛ зафиксировал три пуска ракет из Ливана в направлении Израиля

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала три пуска ракет из Ливана в направлении Израиля.

«После первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано три пуска с ливанской территории в направлении Израиля», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Уточняется, что снаряды упали на открытой местности. В ответ израильская армия нанесла удар по военной инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане.

До этого в ЦАХАЛ сообщили, что израильский беспилотник нанес удар по «террористической ячейке» при попытке запустить противотанковые ракеты из Ливана.

Утром 28 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что израильские солдаты зашли в северные районы сектора Газа, расширив зону своей наземной деятельности.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщала, что военные страны нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Отмечалось, что израильские солдаты атаковали подземные туннели и иную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

Ранее в ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.

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Война в Израиле
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