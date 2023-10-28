Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Министр обороны Калиняк: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

close
100%
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк написал в социальных сетях, что республика пересмотрит условия оборонного соглашения с США.

Сообщение было опубликовано после встречи министра с послом США в Словакии

«Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства - на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал Калиняк.

До этого американский журнал Newsweek писал, что власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву.

На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий