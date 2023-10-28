Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США

Новый министр обороны Словакии Роберт Калиняк написал в социальных сетях, что республика пересмотрит условия оборонного соглашения с США.

Сообщение было опубликовано после встречи министра с послом США в Словакии

«Послу США мы на встрече передали позицию прословацкого правительства - на Украину мы не будем посылать новые партии со словацких складов боеприпасов и оборонный договор необходимо пересмотреть», — написал Калиняк.

До этого американский журнал Newsweek писал, что власти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву.

На этой неделе новый глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. При этом, по его словам, республика поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь Украине.

Ранее Словакия и Венгрия заблокировали выделение Украине денег от ЕС.