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Глава Херсонской области написал о расстрелах в ВСУ

Сальдо заявил, что расстрелы стали обычным делом в рядах ВСУ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что стрельба по своим стала обычным делом в рядах украинских войск, жертвами становятся простые мобилизованные.

По его словам, мобилизованных используют как прикрытие, их пускают вперед под огонь, а за ними идут наемники и кадровые военные.

«Причем чтобы остальные не видели огромный поток трехсотых, [раненых] везут сразу в дальние госпитали, а не в полевые санчасти. Живыми туда доезжают не все», — написал чиновник.

До этого Сальдо заявил, что Херсонская область готова по примеру Крыма посчитать и предъявить к украинским властям иск за нанесенный ущерб.

Новый иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергетической блокадой. Об этом 27 октября сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.

Ранее в Херсонской области оценили возможности украинских военных попасть на левый берег.

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