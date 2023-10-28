Российские ПВО сбили за сутки два украинских самолета

Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета Воздушных сил Украины.

Самолет Су-25 был сбит в районе населенного пункта Дарьевка Херсонской области и самолет МиГ-29 в районе Терновки Днепропетровской области.

До этого сообщалось, что на Херсонском направлении соединения группировки войск «Днепр» уничтожили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.

Накануне в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины. Как заявили в ведомстве, речь идет о 20 самолетах МиГ-29, восьми штурмовиках Су-25, бомбардировщике Су-24, двух учебно-боевых самолетах Л-39 и трех вертолетах Ми-8.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике.

Ранее российские средства ПВО сбили три украинских самолета МиГ-29.