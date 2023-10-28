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Российские войска ударили по четырем бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России нанесли удары по бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка российских войск «Восток» нанесла удары по живой силе и военной технике четырех бригад Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), в том числе под Угледаром и Урожайным. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает РИА Новости.

«На Южнодонецком направлении <...> нанесено огневое поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений <...> ВСУ», — заявил он.

Согласно информации Чехова, удары прошли неподалеку от населенных пунктов Новомихайловка, Катериновка, Водяная, Угледар, Золотая Нива, Урожайное и Старомайорское. Поражены десантно-штурмовая, механизированная, мотопехотная бригады, а также бригада теробороны украинской армии.

До этого Чехов заявлял, что бомбардировочной авиацией и артиллерией группировки российских войск «Восток» на Южно-Донецком направлении были поражены личный состав и техника пяти бригад украинской армии.

Ранее в Минобороны сообщили о потерях ВСУ на Запорожском направлении.

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