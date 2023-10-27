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Тело пропавшего на Украине британского наемника обнаружили в канализации

Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника найдено в канализации

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Frank Augstein/AP

Полиция обнаружила тело пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка в канализации на полигоне в Запорожской области. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на отца военного.

По его словам, личность его сына подтвердили результаты ДНК-теста. Предполагается, что «мужчину застрелил другой иностранный наемник, который воюет на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ)».

Издание подчеркивает, что Берка помог найти австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин, который, предположительно, заявил правоохранителям, что застрелил Берка по ошибке.

До этого стало известно, что по информации эстонского издания Postimees, эстонский военный Танель Криггул с позывным «Стингер» погиб на Украине

Ранее британское СМИ сообщило о росте конфликтов между наемниками в рядах ВСУ. Издание приводит в пример инцидент с британским наемником Дэниелом Берком, который погиб в начале августа 2023 года — предполагается, что в районе города Запорожье, который находится под контролем ВСУ, Берк был убит своими сослуживцами. По версии украинской полиции, конфликт возник из-за денежного спора с другими членами Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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