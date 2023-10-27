Назначен новый главнокомандующий ВКС России

В министерстве обороны Российской Федерации официально подтвердили, что новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что Афзалов был назначен на должность главкома ВКС в октябре 2023 года указом президента Российской Федерации.

О том, что генерал-полковник Виктор Афзалов стал главнокомандующим ВКС России, 20 октября сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. При этом отмечалось, что свои должностные обязанности он исполняет с августа, однако лишь спустя пару месяцев смог избавиться от приставки «врио» в должности. До Афзалова пост занимал генерал армии Сергей Суровикин.

Виктор Афзалов родился 9 июня 1968 года. Учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники ПВО в Санкт-Петербурге, окончил его в 1989 году. Затем поступил в Военный университет войсковой ПВО Вооруженных сил РФ в Смоленске, а после — в Академию Генерального штаба ВС РФ в Москве и окончил ее в 2010-м.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.