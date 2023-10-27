Израиль может разрешить полиции стрелять по людям, блокирующим дороги

Власти Израиля планируют принять закон, который разрешит полиции стрелять по гражданам, если они перекрывают дороги в военное время. Об этом сообщает газета Times of Israel.

Сотрудникам полиции планируют разрешить применять боевые патроны против граждан Израиля.

Издание добавило, что поправки продвигал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, а генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара согласилась ускорить их принятие. Но даже если закон примут, для открытия огня полицейские должны будут получать разрешение у старшего офицера.

Тем временем израильская армия (ЦАХАЛ) начала восстанавливать участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.

Израильские военные проводят круглосуточные работы по разминированию территории вдоль границы и установке новых систем безопасности.

Ранее стало известно, что власти Израиля эвакуировали 125 тыс. жителей приграничных районов с начала конфликта.