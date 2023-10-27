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Индия установит на всех своих границах систему наблюдения с помощью БПЛА

The Times of India: Индия создает на границе систему наблюдения с помощью дронов

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Министерство обороны Украины

Индия создает систему наблюдения с помощью дронов за участками своих рубежей с Пакистаном и Китаем. Об этом сообщает газета The Times of India.

По информации издания, в Министерстве обороны Индии уже состоялось совещание с представителями шести компаний, которые выпускают дроны. Они планируют начать поставки БПЛА военным для отражений нападений на границу. О контракте на поставку объявят в ноябре.

Для создание системы наблюдения понадобится 18 месяцев. Авторы материала подчеркнули, что затраты на эти цели могут достигнуть $500 млн. Минобороны Индии планирует применять дроны на солнечной энергии, которые могут длительное время находиться в воздухе.

До этого помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что американские и индийские специалисты будут совместно разрабатывать дроны. По его словам, Индия планирует диверсифицировать свое вооружение и развивать оборонную промышленность.

Ранее Индия успешно запустила первую космическую ракету.

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