Индия установит на всех своих границах систему наблюдения с помощью БПЛА

Индия создает систему наблюдения с помощью дронов за участками своих рубежей с Пакистаном и Китаем. Об этом сообщает газета The Times of India.

По информации издания, в Министерстве обороны Индии уже состоялось совещание с представителями шести компаний, которые выпускают дроны. Они планируют начать поставки БПЛА военным для отражений нападений на границу. О контракте на поставку объявят в ноябре.

Для создание системы наблюдения понадобится 18 месяцев. Авторы материала подчеркнули, что затраты на эти цели могут достигнуть $500 млн. Минобороны Индии планирует применять дроны на солнечной энергии, которые могут длительное время находиться в воздухе.

До этого помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Эли Ратнер заявил, что американские и индийские специалисты будут совместно разрабатывать дроны. По его словам, Индия планирует диверсифицировать свое вооружение и развивать оборонную промышленность.

Ранее Индия успешно запустила первую космическую ракету.