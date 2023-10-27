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На юге Украины был поврежден инфраструктурный объект

Спикер ВСУ Гуменюк: инфраструктурный объект был поврежден ночью на юге Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Пресс-секретарь украинских сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк заявила, что в ночь на пятницу на юге Украины был поражен инфраструктурный объект. Ее слова в эфире украинского новостного телемарафона передает РИА Новости.

По словам Гуменюк, во время воздушной тревоги украинским войскам удалось сбить пять дронов.

«К сожалению, произошло попадание по объекту инфраструктуры, возник пожар», — рассказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг».

Гуменюк уточнила, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

24 октября назначенный украинскими властями глава Запорожской области Юрий Малашко сообщал, что по предприятию в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. По его словам, взрывы повредили здания на территории предприятия.

До этого украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что оборудование одной из теплоэлектростанций на Украине получило повреждения и нуждается в ремонте.

Утром 23 октября стало известно, что в Херсоне взрыв повредил объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, пострадало «инженерное сооружение в Херсонском районе», а также территория транспортного предприятия и завод.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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