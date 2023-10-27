Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько проживающих в США израильтян было мобилизовано

WP: около 10 тысяч американцев мобилизовали в армию Израиля

close
100%
Tsafrir Abayov/AP

Примерно 10 тысяч граждан Израиля, которые живут, работают или учатся в США, получили повестки и вступили в армию Израиля, сообщает газета Washington Post.

«Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток», — пишет газета.

В это число входят граждане США, «имеющие связи с Израилем», а также другие лица, которые могут находиться в стране, например, студенты и рабочие.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в ближневосточной стране активно мобилизуют россиян с двойным гражданством.

«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого израильского гражданина», — подчеркнул он. По его словам, в израильскую армию призваны уже тысячи граждан РФ.

До этого ЦАХАЛ выдал резервистам еще 10 тыс. бронежилетов перед операцией в Газе.

Ранее проживающая в Израиле уроженка Челябинска Дарья Долгинова рассказала, как ее супруга призвали в армию в качестве резервиста.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий