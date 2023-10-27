Стало известно, сколько проживающих в США израильтян было мобилизовано

Примерно 10 тысяч граждан Израиля, которые живут, работают или учатся в США, получили повестки и вступили в армию Израиля, сообщает газета Washington Post.

«Около 10 тысяч человек, живущих в США, явились на военную службу в армию Израиля после получения мобилизационных повесток», — пишет газета.

В это число входят граждане США, «имеющие связи с Израилем», а также другие лица, которые могут находиться в стране, например, студенты и рабочие.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что в ближневосточной стране активно мобилизуют россиян с двойным гражданством.

«Они граждане Израиля, на них распространяется все, что распространяется на любого израильского гражданина», — подчеркнул он. По его словам, в израильскую армию призваны уже тысячи граждан РФ.

До этого ЦАХАЛ выдал резервистам еще 10 тыс. бронежилетов перед операцией в Газе.

Ранее проживающая в Израиле уроженка Челябинска Дарья Долгинова рассказала, как ее супруга призвали в армию в качестве резервиста.