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Бывшие украинские солдаты вскоре отправятся на фронт сражаться против ВСУ

РИА Новости: батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в российскую армию

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Евгений Биятов/РИА Новости

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, составленный из бывших солдат ВСУ, которые попали в плен, поступил в состав российской армии и вскоре отправится на фронт, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения, бывшего танкиста ВСУ Андрея Тищенко.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ «Каскад», и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», — заявил Тищенко.

Он добавил, что после присяги батальон отправится на фронт, где примет участие в боевых действиях. Тищенко отмечает, что у бойцов батальона боевое настроение, они проявляют готовность сражаться.

Гетман Богдан Хмельницкий — политический деятель российской и украинской истории, лидер запорожских казаков, восставших в середине XVII века против религиозного и национального гнета Польши. В 1654 году Хмельницкий и другие лидеры казачества приняли присягу на верность российской короне.

В феврале 2023 года в ДНР из украинских пленных создали батальон имени Богдана Хмельницкого.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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