Посол Израиля заявил, что наземная операция в секторе Газа начнется неожиданно

Наземная операция Израиля в секторе Газа начнется неожиданно и без объявления. Об этом заявил ТАСС посол в России Александр Бен Цви.

Он отметил, что такие операции обычно начинаются неожиданно, чтобы создать преимущество.

«Если говоришь, что начнешь в такой-то день в 12 ч 18 мин — такого не бывает», — пояснил Бен Цви.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

24 октября сенатор-демократ из США Питер Уэлч выразил беспокойство потенциальной наземной операцией Израиля в секторе Газа, так как, по его словам, она будет иметь «катастрофические последствия» для жителей анклава.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома писала, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что израильская армия еще не готова начать наземную операцию в Газе и не имеет четкого плана.

Ранее армия обороны Израиля совершила танковый рейд в сектор Газа.