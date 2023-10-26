Бойцы ЧВК получат удостоверения ветеранов боевых действий

Заместитель председателя фонда «Защитники Отечества» Сергей Вылегжанин заявил, что бойцам частной военной компании, участвовавшим в СВО, выдадут удостоверения ветеранов боевых действий. Об этом пишет ТАСС.

«Комиссия первая по ЧВК уже состоялась, первые удостоверения люди будут получать. И сегодня заседает комиссия, процесс пошел, будем всячески его ускорять», — подчеркнул деятель.

Отмечается, что фонд взял на себя оформление документов министерства обороны для бойцов ЧВК.

До этого пребывающий в бессрочном отпуске по ранению бывший боец ЧВК «Вагнер» Максим Иванов во время беседы с руководителем филиала фонда «Защитники отечества» Александром Матвеевым и его заместителем по социальным вопросам Натальей Швецовой напал на сотрудников фонда. В результате инцидента пострадали трое человек.

Отмечается, что причиной конфликта стало то, что, по мнению Иванова, фонд не оказывает помощи в решении его вопросов и не может выдать удостоверение Ветерана боевых действий. В фонде подчеркнули, что продолжат оказывать поддержку Иванову несмотря на инцидент.

Ранее Путин заявил, что в РФ нет единого мнения по ЧВК.