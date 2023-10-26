Член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает оружия для комплектования новых подразделений. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию «Украинская правда».

«У нас оружия хватает на имеющиеся бригады, и этого оружия не хватает даже для восполнения потерь. Можно создать новую бригаду, вооружать ее чем?» — сказал депутат.

Он также указал, что в связи с дефицитом в ВСУ профессиональных инструкторов подготовка солдата часто длится две-три недели вместо трех-четырех месяцев. Парламентарий объяснил такое положение дел наличием «дыры на фронте», которую необходимо «закрыть».

26 сентября пресс-секретарь президента РФ в отмечал, что поставки ВСУ танков Abrams и дальнобойных ракет не повлияют на исход специальной военной операции.

До этого американский военный эксперт Мэтью Хо заявлял, что новейшая военная техника США не поставляется на Украину из-за опасений Вашингтона, что она может попасть не только в руки России, но и Китая.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.