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На Украине анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

Член Верховной Рады Рахманин: мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин заявил, что мобилизация в стране будет усилена из-за потерь на фронте. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

По словам депутата, «сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится» и из-за потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе, и «из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады».

Ранее представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин говорил, что каждый военнообязанный мужчина на Украине должен понять, что ему, возможно, придется идти на фронт.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское военное командование собирается мобилизовать больше людей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в государственных учреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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