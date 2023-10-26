В Британии указали на неспособность НАТО скрыться от России

Россия имеет технологии, которые позволяют наблюдать за войсками НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг изданию Yle.

Он напомнил, что солдаты привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. По словам Уотлинга, сейчас на поле боя в принципе не спрячешься.

»<…> есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что надо научиться действовать так, чтобы никто не смог «верно интерпретировать происходящее».

По словам военного аналитика, конфликт на Украине должен научить членов НАТО азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.

Уотлинг обратил внимание, что из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя. Он добавил, что Североатлантическому альянсу необходимо подумать над тем, как сохранить опытных военных в возможном вооруженном конфликте XXI века.

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