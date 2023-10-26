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В Британии указали на неспособность НАТО скрыться от России

Yle: у России есть технологии, которые позволяют видеть все, что делает НАТО

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Россия имеет технологии, которые позволяют наблюдать за войсками НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг изданию Yle.

Он напомнил, что солдаты привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. По словам Уотлинга, сейчас на поле боя в принципе не спрячешься.

»<…> есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что надо научиться действовать так, чтобы никто не смог «верно интерпретировать происходящее».
По словам военного аналитика, конфликт на Украине должен научить членов НАТО азам современной войны с применением высокотехнологичных средств наблюдения и наведения.

Уотлинг обратил внимание, что из-за наличия у России таких передовых систем ВСУ не смогли уберечь своих лучших офицеров, играющих ключевую роль на поле боя. Он добавил, что Североатлантическому альянсу необходимо подумать над тем, как сохранить опытных военных в возможном вооруженном конфликте XXI века.

10 октября стали известны подробности о российской ракете «Судного дня».

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем «российских шпионов».

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