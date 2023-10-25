Руководство Украины в кооперации с Вашингтоном и его партнеров проводят подготовку к применению опасных химических провокаций против Вооруженных сил России. Такой информацией поделился глава российской делегации на переговорах по вопросам оборонной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению дипломата, Украина не может наладить ситуацию на поле боя в свою пользу и потому просит от союзников предоставить этим действиям категорическую оценку.

«Осуществляет подготовку и реализацию опасных химических провокаций против Вооруженных Сил РФ в нарушение обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Национальное управление ядерной безопасности США 18 октября устроило испытания с химическим взрывом в подземном тоннеле на ядерном полигоне в Неваде. Их целью было «улучшение способности США обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру». Испытания прошли именно в тот день, когда Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Было ли это случайным совпадением — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ пытались атаковать химический завод в России.