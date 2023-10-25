Минобороны сообщило о четырех сбитых за сутки самолетах ВСУ

Минобороны сообщило о пяти сбитых российскими средствами противовоздушной обороны за сутки самолетах ВСУ.

По данным ведомства, за 24 часа были сбиты два украинских истребителя МиГ-29, один штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-39.

Сообщается, что самолеты были сбиты под Красноармейском в ДНР, возле Казачьих Лагерей в Херсонской области и под Синельниково в Днепропетровской области Украины.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о новых ЗРК, за пять дней сбивших 24 самолета ВСУ. Речь идет о ЗРК С-400 «Триумф», работающем в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

По его информации, стрельба ЗРС С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 тыс. метров.

С-400 была принята на вооружение ВС РФ в 2007 году. Дальность работы С-400 составляет 250-350 км, что сопоставимо с дальностью баллистических ракет ATACMS.

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