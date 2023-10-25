Армия Израиля сообщила об ударах по инфраструктуре ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале сообщила об ударах по инфраструктуре палестинской группировки ХАМАС, в том числе по шахтам туннелей боевиков.

«В ходе широкомасштабных ударов, нанесенных на основе разведданных ISA в секторе Газа за последние сутки, Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким террористам и инфраструктуре ХАМАС, включая шахты террористических туннелей, военные штабы, склады оружия, минометные установки и пусковые установки противотанковых ракет», — говорится в сообщении.

Там добавили, что ночью израильская армия также нанесла удар по чрезвычайному оперативному аппарату группировки, включая военные помещения, инфраструктуру и военный штаб. В ЦАХАЛ отметили, что оперативный аппарат ХАМАСА по чрезвычайным ситуациям отвечал за установление блокад, которые препятствовали эвакуации жителей Газы в более безопасные районы на юге сектора Газа.

ЦАХАЛ также нанес удары по военной инфраструктуре и командным центрам аппарата безопасности ХАМАСА, который отвечает «за надзор за террористической организацией в секторе Газа и аресты и тюремное заключение противников» движения, добавили в армии Израиля.

До этого американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль может затопить системы туннелей ХАМАС перед отправкой туда своих войск.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».