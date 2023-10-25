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«Грачи» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

МО: Су-25СМ уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Минобороны России

Звено истребителей-штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожило опорный пункт противника, личный состав и бронетранспортеры украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны.

Согласно сообщению МО РФ, после получения полетного задания четыре экипажа истребителей-штурмовиков отправились на уничтожение выявленных разведкой целей. Движение выполнялось на предельно малой высоте с огибанием рельефа, чтобы не войти в зону поражения украинских средств противовоздушной обороны (ПВО).

Затем летчики нанесли удары 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами, предназначенными для накрытия площадных целей.

После каждого поражения цели летчики выполняют противоракетный маневр, сопровождаемый выпуском тепловых ловушек, и возвращаются на аэродром.

Ранее российские войска сбили два истребителя и вертолет Воздушных сил Украины. Кроме того, российские системы ПВО в течение суток уничтожили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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