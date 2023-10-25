США строят систему обнаружения ракет большой дальности

США не знают, как сбивать китайские и российские ракеты большой дальности, однако планируют создание загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС), которые будут обнаруживать такие устройства. Об этом старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил порталу Weapons and Strategy.

По словам Брайена, четыре системы ЗГРЛС, позволяющих вести наблюдение за воздушным пространством на несколько тысяч километров, будут построены в США, а еще две собирается закупить Канада.

Он также указал, что данные системы нужны для раннего обнаружения запуска и отслеживания российских и китайских крылатых ракет большой дальности. Однако у США нет четкого плана, как их сбивать даже в случае обнаружения. Специалист отметил, что в Канаде и США также не знают, где размещать ЗГРЛС — по его словам, закупка станций Пентагоном еще не начата.

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