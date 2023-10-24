Украина ищет возможность производить системы ПВО «с самыми мощными странами мира»

Украина работает с союзниками над соглашениями о совместном производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на германо-украинском экономическом форуме, передает ТАСС.

Как отметил Зеленский, Украина строит «специальные отношения с самыми мощными странами мира», чтобы дать украинским городам «надежный воздушный щит».

«Конечно, среди таких стран Германия. Плюс мы работаем над соглашениями с партнерами о совместном производстве систем ПВО», — сказал Зеленский.

Украина сможет реализовать такое «стратегическое задание», но на это потребуется много времени, подчеркнул он и добавил, что в связи с этими союзники Киева должны продолжить поддерживать воздушную обороны страны этой зимой.

23 октября командующий объединенными силами украинской армии Сергей Наев заявил, что украинские военнослужащие приступили к усилению противовоздушной обороны на границе с Белоруссией.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.