Вооруженные силы Украины задействовали весь свой потенциал для реализации контрнаступления, но это не помогло Киеву провести удачную операцию. Такое мнение выразил бывший морской пехотинец американских Вооруженных сил Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong .

«У Украины нет особых достижений на поле боя», — отметил он.

По словам бывшего морпеха, у ВСУ не получилось прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России.

Как пояснил Берлетик, страны--участницы НАТО неверно оценили потенциал Вооруженных сил РФ, которая, не в пример Североатлантическому альянсу, оказалась достойно подготовлена к вооруженному столкновению. У Российской Федерации есть очень много бойцов, оружия и боеприпасов, что свидетельствует о явном преимуществе на поле сражения, заключил экс-военный.

До этого американский журналист Гарланд Никсон предположил, что после завершения специальной военной операции Россия будет контролировать все необходимые ей территории Украины.

Ранее в США заявили об осознании Зеленским потери поддержки Запада.