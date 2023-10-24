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В США рассказали о последних резервах украинской армии

Экс-морпех Берлетик: ВСУ использовали последние резервы ради контрнаступления

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины задействовали весь свой потенциал для реализации контрнаступления, но это не помогло Киеву провести удачную операцию. Такое мнение выразил бывший морской пехотинец американских Вооруженных сил Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong .

«У Украины нет особых достижений на поле боя», — отметил он.

По словам бывшего морпеха, у ВСУ не получилось прорвать первую линию обороны Вооруженных сил России.

Как пояснил Берлетик, страны--участницы НАТО неверно оценили потенциал Вооруженных сил РФ, которая, не в пример Североатлантическому альянсу, оказалась достойно подготовлена к вооруженному столкновению. У Российской Федерации есть очень много бойцов, оружия и боеприпасов, что свидетельствует о явном преимуществе на поле сражения, заключил экс-военный.

До этого американский журналист Гарланд Никсон предположил, что после завершения специальной военной операции Россия будет контролировать все необходимые ей территории Украины.

Ранее в США заявили об осознании Зеленским потери поддержки Запада.

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Операция на Украине
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