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Портал опубликовал видео удара, предположительно, армии Израиля рядом с больницей в Газе

Yediotnews: армия Израиля обстреляла территорию возле больницы «Аль-Вафа» в Газе

Территория возле больницы «Аль-Вафа» в секторе Газа подверглась обстрелу со стороны израильской армии. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовал портал Yediotnews.

«Сообщается, что в Газе ЦАХАЛ нанес удар возле больницы «Аль-Вафа»», — говорится в сообщении.

На видео, размещенном в канале, видно, как очевидцы снимают взрыв, который произошел возле городских построек. О повреждениях зданий и пострадавших информации не поступало.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

7 октября палестинская радикальная группировка ХАМАС объявила о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Члены движения проникли на территорию Израиля, захватив в заложники как мирных жителей, так и солдат с офицерами. В плену ХАМАС находятся также иностранные граждане.

В ответ израильская армия объявила операцию возмездия под названием «Железные мечи» и начала обстрелы сектора Газа, где скрываются боевики ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о нахождении страны в состоянии войны, после чего военнослужащие начали подготовку наземной операции в Газе.

Ранее о необходимости освободить всех заложников ХАМАС заявили в Кремле.

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Война в Израиле
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