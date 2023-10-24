Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Черном море идет бой российского флота и диверсантов ВСУ

Губернатор Севастополя Развожаев: в Черном море идет бой флота РФ и диверсантов

close
100%
Bulgarian Ministry of Defence/Reuters

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море идет бой флота РФ и диверсантов. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал чиновник.

18 октября МО РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

16 октября российские войска также уничтожили катер ВСУ. Удар нанесла морская авиация. Кроме этого, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации трех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

До этого 21 сентября ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий