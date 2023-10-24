В Черном море идет бой российского флота и диверсантов ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Черном море идет бой флота РФ и диверсантов. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«Громкие звуки — это на внешнем рейде — Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», — написал чиновник.

18 октября МО РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил в центральной части Черного моря безэкипажный катер ВСУ.

16 октября российские войска также уничтожили катер ВСУ. Удар нанесла морская авиация. Кроме этого, в оборонном ведомстве рассказали о ликвидации трех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

До этого 21 сентября ВСУ массово попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. В результате операции противовоздушной защиты над акваторией Черного моря и территорией Крыма было уничтожено 19 украинских БПЛА. Также были сбиты по одному БПЛА над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.