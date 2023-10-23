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Армия Израиля уничтожила пять командиров воздушных сил ХАМАС

Армия Израиля заявила об уничтожении пяти командиров воздушных сил ХАМАС

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Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные уничтожили в ходе операции в секторе Газа пять командиров военно-воздушных подразделений, связанных с ХАМАС. Его слова приводит ТАСС.

«Мы уничтожили пять высокопоставленных боевиков военно-воздушных сил ХАМАС, они принимали участие в страшной атаке 7 октября», — заявил Хагари.

Ранее израильская газета Haaretz со ссылкой на источник сообщила, что руководство движения ХАМАС выразило готовность обменивать гражданских заложников, взятых в ходе событий 7 октября, на топливо. Отмечается, что несмотря на то, что окончательное решение пока не принято, существует вероятность, что ХАМАС отпустит некоторых гражданских заложников уже в понедельник, 23 октября.

Перед этим ХАМАС заявляло, что во всех больницах сектора Газа иссякло топливо, необходимое для функционирования медучреждений.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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