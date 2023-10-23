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Стали известны потери ВСУ за сутки на Донецком направлении

МО РФ: за сутки ВСУ потеряли на Донецком направлении до 285 военных

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что за минувшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Донецком направлении до 285 военных. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подразделения Южной группировки войск отразили пять атак украинской армии. При этом использовалась поддержка авиации и огня артиллерии. Бои шли в районах населенных пунктов Клещеевка, Соледар и Берховского водохранилища.

«Противник потерял убитыми и ранеными до 285 военнослужащих. Уничтожены танк Т-72 в районе Красногоровки и боевая бронемашина «Кирпи» в районе Артемовска», — добавил Астафьев.

До этого командир роты ВСУ Владислав Шевчук говорил, что в украинской армии ощущается острая нехватка солдат, поэтому необходимо ужесточать мобилизацию.

По словам командира, украинские призывники зря надеются, что смогут отсидеться в глубоком тылу, так как «солдаты заканчиваются ежедневно».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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