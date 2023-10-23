Финалиста шоу «Перепой звезду» отправили из мечети в войсковую часть

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова, которого забрали в военкомат с пятничной молитвы в Котельниках, отправили в войсковую часть Наро-Фоминска. Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель певца.

«Около 22:00, при помощи сотрудников полиции, Мамута насильно посадили в автобус и ночью доставили в в/ч 19612, Наро-Фоминск. 4-я отдельная гвардейская танковая Кантемировская ордена Ленина Краснознаменная дивизия. Обычно — это место временного пребывания, обучения. Позже призывников отправляют на границу. Согласно правилам пребывания в военной части, у него изъят сенсорный телефон», — сказал представитель.

Он также сообщил, что Усеинов — российский гражданин, и у него была отсрочка от армии.

«Важные для нас тезисы. Решили, что нужно четко это прописывать. Люди не понимают. Мамут не мигрант. Он уроженец Крыма, крымский татарин, и получил паспорт гражданина Российской Федерации в 2014 году по территориальному принципу. Мамут не являются уклонистом от призыва на срочную службу. У него была отсрочка по медицинским причинам. Последний раз Мамуту пришла повестка год назад по месту жительства, город Феодосия, после этого он получил отсрочку. Процедура призывы на военную службу одним днем не предусмотрена законом Российской Федерации. Это произвольные действия полиции и военкомата», — добавил представитель Усеинова.

В воскресенье, 22 октября, Telegram-канал Baza сообщил, что Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы. Отмечается, что полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному, проверяя у них паспорта. Сам Усеинов рассказал, что часть мужчин отвезли в военкомат в Люберцах, где всем назначили срочную врачебную комиссию, которая почти всех признала годными к службе.

После этого мужчин, по словам певца, отвезли в Балашиху, где часть из них пытались направить на срочную службу, а части других предложили подписать контракт с Минобороны. Усеинов сообщил, что отказался что-либо подписывать. После этого ему и другим отказникам сказали, что дальше с ними «будет общаться СК».

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что у Генштаба ВС РФ нет планов по дополнительной мобилизации.