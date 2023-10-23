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Работавший в спецслужбах Израиля россиянин рассказал о тайнах вторжения ХАМАС

Работавший в спецслужбах Израиля россиянин Гор рассказал о тайнах атаки ХАМАС

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Majdi Fathi/Global Look Press

Россиянин Равид Гор, работавший в спецслужбах Израиля, рассказал «Ленте.ру» подробности об атаке ХАМАС 7 октября.

Гор считает, что в последние годы израильские спецслужбы стали слишком много полагаться на искусственный интеллект и автоматические пулеметы, установленные на вышках. В момент, когда боевики ХАМАС расстреляли камеры видеонаблюдения и вывели из строя автоматические пулеметы, солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) должны были дать отпор, но оказались не готовы.

«Солдаты в Израиле просто расслабились: это вам не суровая служба в России, где можно месяцами не видеть дом. Бойцы ЦАХАЛ получают право на увольнение раз в 2-3 недели, а приближенные к командирам и вовсе бывают дома каждую неделю», — пояснил Гор.

До этого ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции Израиля в Газе. Об этом рассказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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