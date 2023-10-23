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«Солнцепеки» снабдили новыми системами привязки к местности

Минобороны: экипажи «Солнцепеков» снабдили новыми системами привязки к местности

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Евгений Биятов/РИА Новости

Новейшие программные решения для привязки к местности во время залпов применяют экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Воздушно-десантных войск РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Стрельба ведется с использованием новейших программных систем привязки к местности», — уточнили в сообщении.

В ведомстве рассказали, что корректировку целей проводят беспилотники. Также дроны в режиме реального времени передают результаты стрельбы на командный пункт.

Десантно-штурмовые подразделения на Запорожском направлении в районе Вербового поддерживают военные Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Командир огнеметного взвода с позывным «Пламя» подчеркнул, что после такой работы у противника не остается шансов выйти из своих укрытий невредимыми.

В начале октября украинский солдат назвал самое страшное оружие России. Попавший в плен военнослужащий 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Мельниченко заявил, что сам не попадал под обстрел «Солнцепеков», но видел его последствия.

Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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