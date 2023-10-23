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Ответственный за возвращение заложников генерал был подвергнут резкой критике в Израиле

Ответственного за возвращение пленных генерала Хирша подвергли критике в Израиле

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Pexels

Отставной генерал Галь Хирш, назначенный уполномоченным по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля, стал подвергаться частой критике со стороны сотрудников министерства обороны страны. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает израильская газета «Гаарец».

В статье отмечается, что, по мнению израильских военных, Хирш не может эффективно выполнять свою роль или вносить какой-либо существенный вклад в освобождение заложников. Он больше заботится о своей политической карьере, нежели занимается порученным ему сложным делом.

Кроме того, военными был осужден ряд последних неоднозначных поступков отставного генерала. В частности, Хирш оказался в центре первой фотографии первых возвращенных израильтян из плена ХАМАС. Кроме того, ранее генерал накричал на послов европейских стран за заключенное 30 лет назад соглашение в Осло, направленное на разрешение палестино-израильского конфликта.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по десяткам объектов, принадлежащим палестинскому движению ХАМАС и расположенным на территории сектора Газа.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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