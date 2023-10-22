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На севере Ирака вспыхнули бои между армией страны и курдскими отрядами

Rudaw: бои вспыхнули между иракской армией и курдскими отрядами «Пешмерга»

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/Reuters

Бои вспыхнули между иракской армией и курдскими отрядами «Пешмерга» в городе Махмур на севере Ирака, сообщает телеканал Rudaw.

Бои начались из-за споров о принадлежности трех военных постов в Махмуре.

В результате столкновений один курдский боец был убит.

Ранее сообщалось, что военная база США в провинции Анбар на западе Ирака подверглась атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами. Согласно двум источникам в службах безопасности, вечером в четверг произошел обстрел авиабазы Айн аль-Асад, где размещены силы США и других международных сил.

Информационное агентство Shafaq News сообщает, что атака была осуществлена с использованием реактивной установки залпового огня «Град». Ранее в этот же день шиитская группировка в Ираке атаковала базу США Эт-Танф в Сирии. Кроме того, та же самая группировка нанесла ракетный удар по американской базе на газовом месторождении Конико к северо-востоку от сирийского Дейр-эз-Зора.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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