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Глава Минобороны Армении направился с визитом во Францию

Глава Минобороны Армении Папикян направился с визитом во Францию

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Erik Babajanian/Wikipedia

Министр обороны Армении Сурен Папикян направился с рабочим визитом во Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Армении.

«По приглашению министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню министр обороны Республики Армении Сурен Папикян 22 октября с рабочим визитом отбыл во Французскую Республику», — отмечается в сообщении.

До этого глава МИД Франции Катрин Колонна заявляла о готовности Парижа подписать с Ереваном соглашение о военной помощи. Президент Армении Ваагн Хачатурян подтвердил, что Ереван обсуждает с Парижем вопрос военной помощи.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж и Ереван 22 октября оформят договоренности о покупке французских вооружений, включая сферу противовоздушной обороны (ПВО). По словам министра, необходимо позволить Армении защитить свои границы и гражданское население.

Ранее Алиев обвинил Францию в преступлениях во времена колониализма.

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