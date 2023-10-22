Финалиста шоу «Перепой звезду» забрали в военкомат с пятничной молитвы

Финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы. Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному, проверяя у них паспорта. Усеинов рассказал, что часть мужчин отвезли в военкомат в Люберцах, где всем назначили срочную врачебную комиссию, которая почти всех признала годными к службе.

После этого мужчин, по словам певца, отвезли в Балашиху, где часть из них пытались направить на срочную службу, а части других предложили подписать контракт с Минобороны.

26-летний Усеинов получил гражданство РФ в 2014 году в Крыму, певец отметил, что не служил по состоянию здоровья. По словам молодого человека, он и еще несколько человек отказались куда-либо ехать и теперь их не выпускают — сотрудники военкомата сказали ждать следователей из СК.

До этого экс-глава «Роскосмоса» сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин призвал ввести полугодовые контракты для набора людей на военную службу. Он заявил, что такой тип контрактов будет особенно популярен среди добровольцев возрастом от 40 до 50 лет.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что у Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации.