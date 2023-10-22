Полковник рассказал о ценности трофея HIMARS для российских военных

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Ленте.ру», в чем заключается ценность американского трофея HIMARS для российских военных.

Полковник отметил, что российские военные смогут изучить систему наведения американской ракеты HIMARS.

«Там очень интересная система наведения, точность, которая достаточно высокая. Изучение этой системы наведения и той точности, на мой взгляд, будет представлять интерес», — отметил Кнутов.

По его словам, практически целый HIMARS позволит закрыть пробелы в знаниях у ВС РФ. Россия сможет улучшить комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который глушит принимаемый ракетами HIMARS сигнал.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил ТАСС, что американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву.

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