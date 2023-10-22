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Российская армия пресекла две попытки ротации групп пехоты ВСУ

ВС РФ сорвали две попытки ротации подразделений ВСУ на Южнодонецком направлении

Российская армия предотвратила две попытки ротации групп пехоты Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в беседе с ТАСС.

«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ», — сказал он.

Согласно информации Чехова, попытки ротации были зафиксированы неподалеку от Угледара и Новодонецкого.

«Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ», — добавил руководитель.

По его словам, украинскую разведгруппу ликвидировали близ населенного пункта Приютное, в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы Украины лишились шести минометных расчетов.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено до 100 военнослужащих и две бронемашины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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