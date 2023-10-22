Российская армия пресекла две попытки ротации групп пехоты ВСУ

Российская армия предотвратила две попытки ротации групп пехоты Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Об этом заявил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов в беседе с ТАСС.

«Сорваны две попытки ротации подразделений ВСУ», — сказал он.

Согласно информации Чехова, попытки ротации были зафиксированы неподалеку от Угледара и Новодонецкого.

«Огнем артиллерии уничтожена разведгруппа ВСУ», — добавил руководитель.

По его словам, украинскую разведгруппу ликвидировали близ населенного пункта Приютное, в ходе контрбатарейной борьбы Вооруженные силы Украины лишились шести минометных расчетов.

До этого начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки противника, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено до 100 военнослужащих и две бронемашины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.