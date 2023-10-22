В украинском городе Днепр слышны звуки взрывов

В украинском городе Днепр зафиксированы взрывы. Информация появилась в локальной газете «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Днепр, местные паблики сообщают о взрывах», — отмечается в публикации.

Официальных комментариев от властей и иных подробностей пока не поступало.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Некоторое время назад в городе Херсон на юге Украины прозвучали взрывы.

Накануне взрыв произошел в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Александр Вилкул. Он тогда сообщил, что вся важная инфраструктура, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.